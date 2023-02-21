من هو الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الحالي بالكويت؟
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الحالي، وأهم المناصب القيادية التي شغلها من قبل، وأهم المعلومات عن سيادته.
معلومات عن الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح
- الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح يشغل منصب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الحالي منذ عام 2012.
- هو أكبر الأبناء الذكور لولي العهد الكويتي سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
- الشيخ أحمد مشعل الأحمد من مواليد عام 1971.
- شغل منصب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بالدرجة الممتازة في سبتمبر 2012، في سبتمبر 2019 تم تعيينه رئيسًا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بدرجة وزير وحتى الآن.
- شغل الشيخ أحمد مشعل الصباح من قبل منصب عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة.
- شغل من قبل منصب وكيل وزارة مساعد بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.