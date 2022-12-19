من هو الشيخ الدكتور عبدالله مشعل المبارك الصباح وكيل وزارة الدفاع الجديد؟
نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للشيخ الدكتور عبدالله مشعل المبارك الصباح وكيل وزارة الدفاع الكويتي الجديد، وذلك بعد صدور مرسوم رسمي بهذا القرار اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، حيث نقدم لكم اهم المناصب التي شغلها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها.
معلومات عن الشيخ الدكتور عبدالله المشعل الصباح وكيل وزارة الدفاع الجديد
- هو الشيخ عبدالله مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وكيل وزارة الدفاع الجديد بالكويت منذ ديسمبر 2022.
- كان يشغل منصب رئيس هيئة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع الكويتية.
- الشيخ الدكتور عبدالله المشعل عُين وكيلا مساعدًا بوزارة الدفاع نوفمبر 2019.
- كانت بداية عمله في وزارة الدفاع في هيئة الخدمات الطبية، تدرج بعدها في الرتب العسكرية حتى رتبة عقيد طبيب.
- حصل سيادته على درجة الماجستير في سياسة وإدارة الرعاية الصحية من جامعة برمنجهام البريطانية.
- الشيخ الدكتور عبدالله المشعل الصباح هو خريج كلية الطب بجامعة الكويت بعد حصوله على البكالوريوس في العلوم الطبية وبكالوريوس في طب وجراحة عامة.