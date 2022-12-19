من هو الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء الجديد؟

صدر منذ قليل في الكويت، مرسوم بتعيين الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح في منصب أمين عام مساعد لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ تركي الدعيج الأمين المساعد لمجلس الوزراء وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، يذكر أنه قد صدر اليوم مرسوم بتعيين صالح سليمان حمد الملا في منصب أمين عام مجلس الوزراء، وتعيين الشيخ صباح أحمد صباح السالم الصباح في منصب الأمين المساعد.

من هو الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح الأمين المساعد بمجلس الوزراء؟