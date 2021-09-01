من هو الشيخ خالد طلال الأحمد الصباح وكيل الديوان الأميري الكويتي الجديد؟

صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ خالد طلال الأحمد الصباح وكيلا في الديوان الأميري الكويتي بدرجة وزير، صدر القرار اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ خالد طلال الأحمد الصباح من ويكيبيديا، هذا وقد صدر مرسوم أميري أيضًا، اليوم الأربعاء، بتعيين الشيخ ماجد محمد اليوسف الصباح وكيل مساعد في الديوان الأميري الكويتي.

من هو الشيخ خالد طلال الأحمد الصباح وكيل الديوان الأميري الجديد؟

هو الشيخ خالد طلال الخالد الأحمد الجابر الصباح، بخصوص معلومات عن الشيخ خالد طلال الأحمد من ويكيبيديا، فهو أحد أفراد أسرة الصباح، ونجل محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، وجده هو الشيخ خالد الأحمد الصباح وزير الديوان الأميري الكويتي منذ تأسيسه حتى عام 1990، بخصوص الحياة العائلية للشيخ خالد طلال وكيل الديوان الأميري الجديد فهو متزوج منذ 2012 من نجلة الشيخ أحمد نواف الصباح نائب الحرس الوطني وأكبر أبناء أمير الكويت الحالي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح.