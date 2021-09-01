من هو الشيخ خالد طلال الأحمد الصباح وكيل الديوان الأميري الكويتي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
الشيخ خالد طلال الأحمد الصباح الشيخ خالد طلال الأحمد الصباح

صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ خالد طلال الأحمد الصباح وكيلا في الديوان الأميري الكويتي بدرجة وزير، صدر القرار اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ خالد طلال الأحمد الصباح من ويكيبيديا، هذا وقد صدر مرسوم أميري أيضًا، اليوم الأربعاء، بتعيين الشيخ ماجد محمد اليوسف الصباح وكيل مساعد في الديوان الأميري الكويتي.

من هو الشيخ خالد طلال الأحمد الصباح وكيل الديوان الأميري الجديد؟

هو الشيخ خالد طلال الخالد الأحمد الجابر الصباح، بخصوص معلومات عن الشيخ خالد طلال الأحمد من ويكيبيديا، فهو أحد أفراد أسرة الصباح، ونجل محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، وجده هو الشيخ خالد الأحمد الصباح وزير الديوان الأميري الكويتي منذ تأسيسه حتى عام 1990، بخصوص الحياة العائلية للشيخ خالد طلال وكيل الديوان الأميري الجديد فهو متزوج منذ 2012 من نجلة الشيخ أحمد نواف الصباح نائب الحرس الوطني وأكبر أبناء أمير الكويت الحالي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

طريقة حجز المواعيد الالكترونية لوزارة الداخلية الكويتية برابط مباشر

أخبار العالم

دخول الإمارات من عمان برًا 2021.. تعرف على الشروط وإجراءات السفر بالسيارة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.