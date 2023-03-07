من هو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري الجديد 2023؟
أُعلن في قطر اليوم، عن تشكيل مجلس الوزراء الجديد، بناء على الأمر الأميري الصادر عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث تولى سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في التشكيل الجديد منصب وزير الداخلية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري الجديد، وأهم المعلومات عن سيادته، هذا وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام أمير دولة قطر اليوم.
معلومات عن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري الجديد
- هو سمو الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القطري منذ 7 مارس 2023.
- وزير الداخلية الجديد من مواليد 1991 (31 سنة) وهو شقيق أمير قطر الأمير تميم، ونجل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
- الشيخ خليفة بن حمد كان ضابطا في قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا) منذ عام 2015.
- حاصل درجة الماجستير في الدبلوماسية العامة بدرجة إمتياز من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة.
- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.