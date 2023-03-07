من هو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري الجديد 2023؟

أُعلن في قطر اليوم، عن تشكيل مجلس الوزراء الجديد، بناء على الأمر الأميري الصادر عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث تولى سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في التشكيل الجديد منصب وزير الداخلية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري الجديد، وأهم المعلومات عن سيادته، هذا وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام أمير دولة قطر اليوم.

معلومات عن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري الجديد