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من هو الشيخ سالم العلي الصباح؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لرئيس الحرس الوطني الكويتي

بواسطة محمود عطا الله
الشيخ سالم العلي الصباح الشيخ سالم العلي الصباح

نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخ سالم العلي الصباح عميد عائلة آل صباح العائلة الحاكمة في دولة الكويت. حيث نقدم كافة المعلومات عن الشيخ سالم العلي الصباح، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، ونبذة عن مسيرته.

السيرة الذاتية للشيخ سالم العلي الصباح

هو الشيخ سالم العلي السالم الصباح، من مواليد دولة الكويت عام 1926، وهو عميد أسرة آل صباح، وهو رئيس الحرس الوطني الكويتي، وتولى هذا المنصب عام 1967، جده لوالده هو الشيخ سالم المبارك الصباح تاسع حاكم لدولة الكويت.
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حفظ الشيخ سالم العلي الصباح القرآن كاملا منذ صغره، وتعلم في المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية، شغل سمو الشيخ سالم العلي الصباح منصب وزير الأشغال في أول حكومة كويتية بعد الاحتلال، ثم شغل نفس المنصب بعد انتخاب أول مجلس أمة في دولة الكويت، قبل أن يتولى رئاسة الحرس الوطني، من أبنائه الشيخ علي سالم العلي الصباح وهو وزير سابق.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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