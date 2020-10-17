من هو الشيخ سالم العلي الصباح؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لرئيس الحرس الوطني الكويتي

نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخ سالم العلي الصباح عميد عائلة آل صباح العائلة الحاكمة في دولة الكويت. حيث نقدم كافة المعلومات عن الشيخ سالم العلي الصباح، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، ونبذة عن مسيرته.

السيرة الذاتية للشيخ سالم العلي الصباح

هو الشيخ سالم العلي السالم الصباح، من مواليد دولة الكويت عام 1926، وهو عميد أسرة آل صباح، وهو رئيس الحرس الوطني الكويتي، وتولى هذا المنصب عام 1967، جده لوالده هو الشيخ سالم المبارك الصباح تاسع حاكم لدولة الكويت.

السيرة الذاتية للمستشار أحمد العجيل رئيس مجلس القضاء ومحكمة التمييز

حفظ الشيخ سالم العلي الصباح القرآن كاملا منذ صغره، وتعلم في المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية، شغل سمو الشيخ سالم العلي الصباح منصب وزير الأشغال في أول حكومة كويتية بعد الاحتلال، ثم شغل نفس المنصب بعد انتخاب أول مجلس أمة في دولة الكويت، قبل أن يتولى رئاسة الحرس الوطني، من أبنائه الشيخ علي سالم العلي الصباح وهو وزير سابق.