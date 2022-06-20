من هو الشيخ سالم بن سهيل شماس والي صلالة الجديد؟

أصدر وزير الداخلية السيد حمود بن فيصل البوسعيدي قرارًا هامًا اليوم بندب أربع قيادات إدارية لشغل منصب والي في أربع ولايات وهم ولايات صلالة ومسقط والجبل الأخضر وسناو، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ سالم بن سهيل بن سالم شماس والي ولاية صلالة الجديد المنتدب، وأهم المناصب القيادية.
من هو الشيخ سالم بن سهيل بن سالم شماس والي صلالة؟
- الشيخ سالم بن سهيل بن سالم بن شماس من أبناء محافظة ظفار.
- الشيخ سالم بن سهيل شماس والي صلالة كان يشغل منصب مدير عام المديرية العامة للشؤون المحلية في مكتب محافظ ظفار ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صلالة.
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