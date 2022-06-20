من هو الشيخ سالم بن سهيل شماس والي صلالة الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
سالم بن سهيل بن شماس والي صلالة الجديد سالم بن سهيل شماس والي صلالة الجديد

أصدر وزير الداخلية السيد حمود بن فيصل البوسعيدي قرارًا هامًا اليوم بندب أربع قيادات إدارية لشغل منصب والي في أربع ولايات وهم ولايات صلالة ومسقط والجبل الأخضر وسناو، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ سالم بن سهيل بن سالم شماس والي ولاية صلالة الجديد المنتدب، وأهم المناصب القيادية.

من هو الشيخ سالم بن سهيل بن سالم شماس والي صلالة؟

  • الشيخ سالم بن سهيل بن سالم بن شماس من أبناء محافظة ظفار.
  • الشيخ سالم بن سهيل شماس والي صلالة كان يشغل منصب مدير عام المديرية العامة للشؤون المحلية في مكتب محافظ ظفار ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صلالة.
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محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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