من هو الشيخ سالم عبدالله الصباح المرشح لمنصب وزير الخارجية الكويتي الجديد؟

أكدت عدد من التقارير الصحفية، أن الشيخ سالم عبدالله الصباح مرشحًا ليكون وزير الخارجية الكويتي الجديد في التشكيل الوزاري القادم برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ سالم عبدالله الصباح المرشح لمنصب وزير الخارجية الجديد في الكويت، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ويُجري سمو الشيخ أحمد النواف مباحثات مكثفة لتحديد ملامح التشكيل الوزاري الجديد.

من هو الشيخ سالم عبدالله الصباح المرشح لمنصب وزير الخارجية الكويتي؟