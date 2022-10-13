من هو الشيخ سالم عبدالله الصباح المرشح لمنصب وزير الخارجية الكويتي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
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أكدت عدد من التقارير الصحفية، أن الشيخ سالم عبدالله الصباح مرشحًا ليكون وزير الخارجية الكويتي الجديد في التشكيل الوزاري القادم برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ سالم عبدالله الصباح المرشح لمنصب وزير الخارجية الجديد في الكويت، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ويُجري سمو الشيخ أحمد النواف مباحثات مكثفة لتحديد ملامح التشكيل الوزاري الجديد.

من هو الشيخ سالم عبدالله الصباح المرشح لمنصب وزير الخارجية الكويتي؟

  • هو الشيخ سالم عبدالله جابر الصباح المرشح لمنصب وزير الخارجية الكويتي الجديد.
  • هو سفير الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2001 حتى أكتوبر 2022.
  • سفير الكويت لدى جمهورية كوريا من 1998 حتى 2011.
  • قبل ذلك عمل في وفد الكويت لدى الأمم المتحدة.
  • قبل ذلك عمل في مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، وقبلها كان يشغل منصب ملحقًا دبلوماسيًا.
  • الشيخ سالم عبدالله الصباح سفير الخارجية المرتقب من مواليد مدينة الكويت عام 1964.
  • تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1886 بعد حصوله على درجتي البكالوريوس والماجستير.
  • والده هو حفيد حاكم الكويت الخامس الشيخ عبدالله بن صباح الصباح.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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