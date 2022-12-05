من هو الشيخ صباح أحمد صباح السالم أمين عام اللجان في مجلس الوزراء؟

بواسطة محمود عطا الله
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أُعلن في الكويت، عن تعيين الشيخ صباح أحمد صباح السالم في منصب أمين عام اللجان بمجلس الوزراء من اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للشيخ صباح أحمد صباح السالم أمين عام اللجان الجديد بمجلس الوزراء الكويتي، واهم المناصب التي تولاها.

من هو الشيخ صباح أحمد صباح السالم أمين عام اللجان بمجلس الوزراء؟

  1. هو الشيخ صباح أحمد صباح السالم المبارك الصباح أمين اللجان الجديد بمجلس الوزراء الكويت.
  2. كان يشغل من قبل منصب الأمين العام المساعد في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات.
  3. هو أحد القيادات الإدارية الشابة في دولة الكويت، يشهد له الجميع بالتفاني والالتزام في العمل.
  4. جده هو الحاكم الثاني عشر لدولة الكويت الثاني بعد الاستقلال الأمير صباح السالم المبارك الصباح.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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