من هو الشيخ صباح أحمد صباح السالم أمين عام اللجان في مجلس الوزراء؟
أُعلن في الكويت، عن تعيين الشيخ صباح أحمد صباح السالم في منصب أمين عام اللجان بمجلس الوزراء من اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للشيخ صباح أحمد صباح السالم أمين عام اللجان الجديد بمجلس الوزراء الكويتي، واهم المناصب التي تولاها.
من هو الشيخ صباح أحمد صباح السالم أمين عام اللجان بمجلس الوزراء؟
- هو الشيخ صباح أحمد صباح السالم المبارك الصباح أمين اللجان الجديد بمجلس الوزراء الكويت.
- كان يشغل من قبل منصب الأمين العام المساعد في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات.
- هو أحد القيادات الإدارية الشابة في دولة الكويت، يشهد له الجميع بالتفاني والالتزام في العمل.
- جده هو الحاكم الثاني عشر لدولة الكويت الثاني بعد الاستقلال الأمير صباح السالم المبارك الصباح.