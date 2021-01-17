من هو الشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة الكويت؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له
نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة الكويت ونبذة عن مسيرة الشيخ طلال الخالد من ويكيبيديا، كما نستعرض أهم المناصب التي تولاها سموه، هذا ويتولي الشيخ طلال الخالد منصب محافظ العاصمة منذ شهر مارس 2019 حتى الآن، وتعتبر العاصمة واحدة من أهم المحافظات الستة في دولة الكويت وأكبرها.
السيرة الذاتية للشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة الكويت
- هو طلال خالد الأحمد الجابر الصباح.
- محافظ العاصمة الكويت هو ابن شقيق أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
- تولى الشيخ طلال الخالد عدد من المناصب القيادية في مؤسسات الدولة وقدم من خلال عمله أداء متميز.
- بخصوص معلومات عن الشيخ طلال الخالد من ويكيبيديا نجد أنه شغل منصب رئيس شركة ناقلات النفط الكويتية، ومنصب الناطق الرسمي لقطاع النفط، حاز سيادته على جائزة التجارة البحرية في الشرق الأوسط وشبة القارة الهندية.
- كما شغل الشيخ طلال الخالد منصب رئيس شركة خدمات القطاع النفطي.
- في عام 1983 عمل في شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية.