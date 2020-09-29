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من هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي تُوفي في الكويت اليوم ؟

بواسطة محمود عطا الله
الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

أُعلن في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الدكتور الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن عمر يناهز 81 عامًا، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ومعلومات عن هذا الشيخ الجليل المصري الكويتي.
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وقد تُوفي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فجر اليوم في مستشفى الصباح، هذا وتم تداول خبر وفاة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

هو الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف عالم إسلامي بارز، وهو من مواليد محافظة المنوفية المصرية عام 1939، حصل على الجنسية الكويتية عام 2011، سافر إلى الكويت عام 1965 حيث عمل مدرسًا حتى عام 1990، وعمل في جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت في مجال البحث العلمي، له مؤلفات إسلامية كثيرة، وقدم للعالم الإسلامي علم غزير وقيم، إلى جانب تفسير القرآن الكريم، رحم الله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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