من هو الشيخ على فهد السالم المبارك الصباح الذي تُوفي في الكويت اليوم؟

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 عن وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ الكويتي الراحل علي فهد السالم المبارك الصباح من ويكيبيديا وأهم المعلومات عنه، هذا وقد نشرت وكالة الأنباء الكويتية خبر وفاة الشيخ علي فهد الصباح، وقد أرسلت الدول الشقيقة والصديقة برقيات التعازي لدولة الكويت.

من هو الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح؟

بخصوص معلومات عن الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح من ويكيبيديا، فهو من مواليد 1947 (توفي عن 74 عامًا)، هو أحد أفراد أسرة آل صباح، لم يشغل الراحل مناصب سياسية في الكويت، شقيقه هو مبارك فهد السالم الصباح دبلوماسي، وعمل في الديوان الأميري، والد الشيخ الكويتي الراحل على فهد الصباح هو فهد سالم الصباح وكان رئيس دائرة البريد والبرق والهاتف، وجده لأبيه هو سالم المبارك الصباح حاكم الكويت التاسع.