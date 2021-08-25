من هو الشيخ على فهد السالم المبارك الصباح الذي تُوفي في الكويت اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
وفاة الشيخ على فهد السالم المبارك الصباح وفاة الشيخ على فهد السالم المبارك الصباح

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 عن وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ الكويتي الراحل علي فهد السالم المبارك الصباح من ويكيبيديا وأهم المعلومات عنه، هذا وقد نشرت وكالة الأنباء الكويتية خبر وفاة الشيخ علي فهد الصباح، وقد أرسلت الدول الشقيقة والصديقة برقيات التعازي لدولة الكويت.

من هو الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح؟

بخصوص معلومات عن الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح من ويكيبيديا، فهو من مواليد 1947 (توفي عن 74 عامًا)، هو أحد أفراد أسرة آل صباح، لم يشغل الراحل مناصب سياسية في الكويت، شقيقه هو مبارك فهد السالم الصباح دبلوماسي، وعمل في الديوان الأميري، والد الشيخ الكويتي الراحل على فهد الصباح هو فهد سالم الصباح وكان رئيس دائرة البريد والبرق والهاتف، وجده لأبيه هو سالم المبارك الصباح حاكم الكويت التاسع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

من هي الشيخة بدرية الصباح التي تُوفيت في الكويت اليوم؟

أخبار العالم

موقع وزارة الصحة moh.gov.bh.. كيف يتم حجز موعد جديد في مركز صحي البحرين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.