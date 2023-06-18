من هو الشيخ فراس الصباح وزير الشؤون الاجتماعية في التشكيل الوزاري الجديد 2023 بالكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
الشيخ فراس سعود مالك الصباح وزير الشؤون الجديد الشيخ فراس سعود مالك الصباح وزير الشؤون الجديد

أُعلن في الكويت عن التشكيل الوزاري الجديد 2023 برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، وقد تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس الصباح خلفًا للمهندسة مي البغلي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ فراس الصباح وزير الشؤون الاجتماعية الجديد بالكويت، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي شغلها من قبل.

معلومات عن الشيخ فراس الصباح وزير الشؤون الاجتماعية الجديد

هو الشيخ فراس سعود عبدالله المالك الصباح يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في التشكيل الوزاري بالكويت منذ 19 يونيو 2023، كان يشغل منصب وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة منذ 2017، تم التجديد له في هذا المنصب في أغسطس 2021.

هذا ومن المرتقب أن تؤدي الحكومة الكويتية الجديدة اليمين القانونية صباح غدًا الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، هذا ويأتي تشكيل الحكومة بعد أيام قليلة من ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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