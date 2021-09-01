من هو الشيخ فيصل النواف الصباح وكيل وزارة الداخلية الكويتية الجديد بالإنابة؟

أصدر وزير الداخلية الكويتي قراره بتعيين الفريق الشيخ فيصل النواف في منصب وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، وذلك بعد موافقة سمو أمير دولة الكويت على مرسوم القرار، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للفريق الشيخ فيصل النواف الصباح وكيل وزارة الداخلية الجديد من ويكيبيديا وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، يذكر أن وزير الداخلية قد أصدر قراره بإحالة الفريق عصام النهام وكيل الوزارة للتقاعد لوصوله للسن القانوني بعد مسيرة ناجحة ومميزة في الوزارة.

من هو الفريق الشيخ فيصل النواف الصباح وكيل وزارة الداخلية الجديد؟

بخصوص معلومات عن وكيل وزارة الداخلية الجديد بالإنابة الشيخ فيصل النواف الصباح من ويكيبيديا، فهو الشيخ فيصل النواف الأحمد الجابر الصباح، من مواليد عام 1957، وهو الإبن الثاني في ترتيب أبناء أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، تم ترقية الشيخ فيصل النواف الصباح من رتبة لواء إلى رتبة فريق في مايو 2019، شغل الفريق فيصل النواف من قبل منصب الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لشؤون الأمن العام، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات.