من هو الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح؟.. تعرف على السيرة الذاتية لرئيس الديوان الأميري الكويتي الجديد

من هو الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح رئيس الديوان الأميري الكويتي الجديد معلومات عن الشيخ مبارك الفيصل ويكيبيديا كلها أسئلة تشغل تفكير كل مواطني الكويت والخليج العربي، وذلك بعدما أصدر سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قراره ومرسومه الأميري بتعيين الشيخ مبارك الفيصل رئيسًا للديوان الأميري بدرجة وزير.

الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح ويكيبيديا

المعلومات المتوفرة عن الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح ليست كثيرة جدًا، ومن المعلومات الهامة عن رئيس ديوان الأمير الكويتي الجديد، فقد كان يشغل لفترة طويلة منصب رئيس ديوان ولي العهد الكويتي عندما كان الأمير نواف الصباح وليًا للعهد، ومن قبلها شغل الشيخ مبارك الفيصل منصب وكيل ديوان ولي عهد الكويت.

