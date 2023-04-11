من هو الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

نعى الديوان الأميري الكويتي، الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، عن عمر يناهز 45 عامًا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ مبارك جابر المبارك الصباح، وأهم المعلومات عن من ويكيبيديا، هذا وقد أُقيمت جنازة الراحل، عصر اليوم الثلاثاء.

معلومات عن الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح