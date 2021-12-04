من هو الشيخ مبارك فيصل النواف الأحمد الصباح؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ مبارك فيصل النواف الأحمد الصباح، وذلك قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الرياضية الخليجية والتي تستضيفها دولة الكويت في يناير 2022، والشيخ مبارك فيصل النواف الصباح هو أحد أبرز القيادات في مجال العمل الرياضي والشبابي في دولة الكويت، ويعمل بكل قوة مع أعضاء ورئيس اللجنة الأولمبية على تطوير الرياضة بدولة الكويت في كافة الألعاب لتتواجد بقوة في المحافل الدولية إلى جانب تطوير البنية الرياضية في الدولة.

من هو الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح؟