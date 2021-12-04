من هو الشيخ مبارك فيصل النواف الأحمد الصباح؟

بواسطة محمود عطا الله
الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح ويكيبيديا الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ مبارك فيصل النواف الأحمد الصباح، وذلك قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الرياضية الخليجية والتي تستضيفها دولة الكويت في يناير 2022، والشيخ مبارك فيصل النواف الصباح هو أحد أبرز القيادات في مجال العمل الرياضي والشبابي في دولة الكويت، ويعمل بكل قوة مع أعضاء ورئيس اللجنة الأولمبية على تطوير الرياضة بدولة الكويت في كافة الألعاب لتتواجد بقوة في المحافل الدولية إلى جانب تطوير البنية الرياضية في الدولة.

من هو الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح؟

  • الشيخ مبارك فيصل النواف الأحمد الصباح هو عضو اللجنة الأولمبية الكويتية منذ 2019.
  • نائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية.
  • رئيس لجنة اللجان الرياضية المنبثقة من اللجنة الأولمبية الكويتية.
  • والد الشيخ مبارك هو الفريق ركن الشيخ فيصل النواف وكيل وزراة الداخلية.
  • جد الشيخ مبارك فيصل هو أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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