من هو الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

أعلن الديوان الأميري الكويتي صباح اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 عن وفاة صاحب السمو الشيخ منصور الأحمد الصباح عن عمر يناهز 79 عامًا، وأصدر الديوان بيان رسمي بذلك نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح من ويكيبيديا، كما نستعرض نبذة من أهم المعلومات عن الشيخ الكويتي الراحل، هذا وقد أرسل كل زعماء العرب برقيات التعازي لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد فور نشر الخبر.

من هو الشيخ منصور الأحمد الصباح الذي توفي اليوم؟

هو منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح من مواليد عام 1941، وهو الإبن الثامن للشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر لدولة الكويت، لم يشغل الشيخ منصور أي منصب حكومي أو عام، انشغل الراحل بتجارته وأعماله الخاصة، الشيخ منصور الأحمد الصباح هو والد الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي السابق خلال الفترة من نوفمر 2019 حتى ديسمبر 2020.