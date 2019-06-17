من هو الشيخ القطري منصور بن أحمد بن علي آل ثاني الذي توفى في الإمارات اليوم الإثنين هو سؤال يشغل تفكير الجميع الآن بالإمارات والخليج، حيث نقدم لكم الآن السيرة الذاتية للشيخ منصور بن أحمد آل ثاني، هذا وقد نعى ديوان حاكم دبي، منذ قليل، الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، في بيان رسمي صادر عن الديوان، حيث قال البيان، ان صلاة الجنازة على الراحل ستكون بعد صلاة العصر غدا الثلاثاء 18 يونيو 2019، على أن يوارى الثرى وتتم عملية الدفن في مقبرة أم هرير ببر دبي.

من هو الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني الذي توفى في الإمارات اليوم

الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني والده هو حاكم قطر الأسبق أحمد بن علي آل ثاني، والذي حكم قطر خلال الفترة من 1960 حتى عام 1972، وخاله هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي، ووالدته هي مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتزم شقيقة أبناء الشيخ راشد آل مكتوم.

ووالد الشيخ منصور بن أحمد آل ثاني كان أول حاكم لدولة قطر بعد الاستقلال، وكانت خلال تلك الفترة عملة موحدة لقطر ودبي، قبل أن تنضم دبي لاتحاد الإمارات العربي.