من هو العميد زياد الخطيب مدير أمن حولي الحالي 2023؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للعميد زياد الخطيب مدير أمن حولي بالوكالة حاليًا، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، حتى تولي منصب مدير أمن محافظة حولي بالإنابة.

معلومات عن العميد زياد الخطيب مدير أمن حولي الحالي بالوكالة

هو العميد زياد جمال محمد الخطيب هو مدير أمن محافظة حولي بالإنابة وكان قد شغل منصب مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة حولي منذ يناير 2019، تدرج العميد جمال الخطيب في الكثير من المناصب الهامة بوزارة الداخلية، وكان قد تم ترقية سيادته من رتبة عقيد إلى عميد فبراير 2020.

من المناصب التي تقلدها العميد زياد الخطيب مدير عام مديرية أمن حولي بالوكالة منصب مدير عام مناوب بمديرية حولي كان وقتها برتبة عقيد، ترقى من رتبة مقدم إلى عقيد عام 2013، عمل من قبل في الإدارة العامة لمباحث الهجرة، حصل سيادته على رتبة رائد في يناير 2006.