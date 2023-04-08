من هو العميد سعد الهملان مدير مراكز خدمة المواطن الحالي في الكويت؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للعميد سعد الهملان مدير عام مراكز خدمة المواطن الحالي في الكويت، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها بوزارة الداخلية الكويتية، هذا ويُقدم العميد سعد الهملان كل جهوده، لكي تكون مراكز الخدمة بالكويت عند حسن ظن الجميع، وتقديم الخدمات في أسرع وقت، وطبقًا لأفضل التقنيات التكنولوجية العالمية.

معلومات عن العميد سعد الهملان مدير مراكز خدمة المواطن