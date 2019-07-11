من هو العم أمين الداعية السعودي الذي توفى اليوم هو سؤال الجميع الآن بعد تصدر خبر وفاة الشيخ الجليل مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للعم أمين، وتاريخه مع الدعوة الإسلامية، والوظائف التي تولاها وأعماله، هذا وقد دخل الراحل “العم أمين” في غيبوبة منذ يومين حتى وافته المنية صباح اليوم، ويشهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر الآن عشرات الألاف من التغريدات والتي تدعو للراحل بالرحمة والمغفرة.

من هو العم أمين الداعية السعودي الذي توفى اليوم والسيرة الذاتية له

هو الداعية أمين عبد الجواد، قبل 15 عام من الآن تفرغ للدعوة الإسلامية، أسلم على يده العشرات من أبناء الجاليات الأجنبية بالسعودية، كما كان يدعو الشباب للطريق القويم والبعد عن مفسدات العصر، كان ضيف مستمر ودائم على الكثير من المنابر الإعلامية والقنوات التلفزيونية، حتى أصبح من أشهر الشخصيات بمدينة جدة والسعودية.

العم أمين الداعية السعودي الذي توفى اليوم من مواليد مدينة المدينة المنورة، انتقل مع الأسرة للعيش في جدة محل عمل والده، حصل العم أمين على شهادة دبلوم التجارة، عمل لفترة بوزارة الدفاع، بعدها تفرغ للصيد في جدة، بعدها يتفرغ لدراسة الدين والدعوة الإسلامية على يد أشهر علماء الدين، ليصبح بعدها من أشهر الدعاة، رحم الله العم أمين وألهم أهله الصبر والسلوان.