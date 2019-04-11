من هو الفريق أول عوض بن عوف “السودان الآن”

برز اسم الفريق أول ركن “عوض بن عوف” في المشهد السياسي السوداني خلال الفترة الحالية، حيث تقول أنباء غير مؤكدة عن قرب توليه رئاسة المجلس الرئاسي الانتقالي السوداني بعد تنحي البشير، ومن أهم أخبار السودان الآن هو انحياز الجيش السوداني للشعب وتسلم البلاد رسميا، خلال فترة انتقالية لاختيار قائد ورئيس جديد للبلاد، يختاره الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة مرتقبة، هذا وينتظر الجميع الآن البيان الرسمي من الجيش لتوضيح الأوضاع في البلاد.

من هو عوض بن عوف الجنرال السوداني الكبير

قبل التحول الكبير في أخبار السودان الآن، اليوم الخميس، كان الفريق أول ركن عوض بن عوف يشغل منصب النائب الأول للرئيس عمر البشير ومنصب وزير الدفاع السوداني، ترأس بن عوف الوفد السوداني رفيع المستوى الذي شارك في القمة العربية والتي عقدت مؤخرا بتونس، نيابة عن الرئيس البشير، وعوض بن عوف من مواليد قلعة ود مالك بمدينة قري في عام 1956، تلقى تدريبه العسكري في مصر، وهو خريج الكلية الحربية المصرية دفعة 23، وكان معلما في كلية القيادة والأركان العسكرية السودانية.

بعد تخرج عوض بن عوف من الكلية الحربية، التحق بالقوات المسلحة السودانية، ترقي ووصل للكثير من المناصب القيادية داخل الجيش السوداني، حيث عمل مديرا للمخابرات العسكرية، ومديرا للمخابرات الخارجية، ومن قبلها كان قائد سلاح المدفعية، بعد تقاعده من الجيش عمل عوض بن عوف في الخارجية السودانية، حيث كان قنصل السودان العام في مصر، ثم سفيرا للسودان في سلطنة عمان، قبل أن يعود للجيش وزيرا للدفاع.

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