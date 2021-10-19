من هو الفريق الركن طيار سالم بن حمد محمد عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
سالم بن حمد عقيل النابت رئيس الأركان سالم بن حمد عقيل النابت رئيس الأركان

أصدر صاحب السمو الأمير تميم بن حمد أمير قطر عدة قرارات هامة، اليوم الثلاثاء، ومن بينها تعيين سعادة الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت في منصب رئيس الأركان، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للفريق ركن سالم حمد عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الجديد، ونستعرض أهم المعلومات عنه، يذكر أن أمير قطر قد أعلن اليوم أيضًا، عن تعديل وزاري في الحكومة القطرية، وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام أمير قطر رسميًا.

من هو الفريق ركن سالم حمد عقيل النابت رئيس أركان الجيش القطري الجديد؟

  • الفريق ركن سالم النابت أحد أهم القيادات بالجيش القطري.
  • قبل توليه رئاسة الأركان كان الفريق سالم حمد عقيل النابت قائدا للقوات الجوية الأميرية القطرية.
  • شغل سيادته من قبل منصب قائد كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، وكان وقتها برتبة عميد ركن طيار.
  • تابعونا مع المزيد من المعلومات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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