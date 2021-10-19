من هو الفريق الركن طيار سالم بن حمد محمد عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الجديد؟

أصدر صاحب السمو الأمير تميم بن حمد أمير قطر عدة قرارات هامة، اليوم الثلاثاء، ومن بينها تعيين سعادة الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت في منصب رئيس الأركان، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للفريق ركن سالم حمد عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الجديد، ونستعرض أهم المعلومات عنه، يذكر أن أمير قطر قد أعلن اليوم أيضًا، عن تعديل وزاري في الحكومة القطرية، وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام أمير قطر رسميًا.

من هو الفريق ركن سالم حمد عقيل النابت رئيس أركان الجيش القطري الجديد؟