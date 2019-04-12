من هو الفريق ركن عبد الفتاح البرهان .. مقتطفات من السيرة الذاتية وخلفيته العسكرية بعد تنحي بن عوف وتولي برهان المجلس العسكري

تولي اليوم الفريق ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بالسودان بعد تنازل بن عوف له عن هذا المنصب تحت ضغوط الشارع السوداني المتصاعدة، فقد أدي الفريق الركن عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية بصفته رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد بالسودان، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض مقتطفات من السيرة الذاتية لبرهان، خاصة بعد قرار تعينيه من قبل بن عوف رئيساً للمجلس العسكري السوداني الانتقالي.

فبعد يوم واحد وليلة قضاها بن عوف رئيساً للسودان، تنحى عن منصبه وتنازل لصالح الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، ولم يكن تنحي بن عوف بمفرده فقد اصطحب معه نائبه كمال عبد المعروف وذلك 24 ساعة من توليهما منصبهما، هذا وقد كانت لضغوط الشارع السوداني عظيم الأثر في اتخاذ بن عوف هذا القرار.

من هو الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والسيرة الذاتية وخلفيته العسكرية

الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان هو المفتش العام للجيش السوداني، وقائد القوات البرية السابق، وكان من المخطط له أن يكون البرهان هو من سيلقي البيان الخاص بعزل البشير، ولكن وزرير الدفاع عوض بن عوف هو من ألقى بيان عزل البشير، وذلك يبين عدم تجانس واضح في المؤسسة العسكرية السودانية.

أما عن الخلفية العسكرية للفريق ركن عبد الفتاح البرهان، فقد كان يشغل منصب قائد القوات البرية منذ حوالي شهرين، وبعد تفاقم الأمور وتزايد ضغوط الشارع على المعزول البشير، قام البشير بترقيته لمنصب فريق أول وتم تعينه في منصب المفتش العام للجيش السوداني، وكان ذلك صبيحة يوم 26 فبراير 2019، وخلف عبد الفتاح البرهان في رئاسة أركان القوات البرية إلى الفريق الركن محمد عثمان الحسين، وكان ذلك يوم 6 مارس 2019.

أما عن المناصب التي تقلدها عبد الفتاح البرهان في مسيرته العسكرية فكانت كالتالي

عمل مع قوات حرس الحدود لفترة طويلة

ملحقا عسكريا في الصين

قائداً لقوات حرس الحدود

نائبا لرئيس أركان عمليات القوات البرية

رئيس أركان القوات البرية

مفتشا عاما للجيش

وأخيراً رئيس المجلس العسكري الانتقالي

هذا وقد قامت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بنشر صورة لعبد الفتاح البرهان وهو يتحاور مع لفيف من المتظاهرين المحتشدين حول المقر الخاص بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وذلك لما يحظى به البرهان من بعض القبول لدى الشارع السوداني.

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