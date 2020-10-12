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من هو الفريق عبد الفتاح العلي؟.. مجلس الوزراء الكويتي يُكلفه بمهمة رسمية

بواسطة محمود عطا الله
عبدالفتاح العلي عبدالفتاح العلي

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020، عن تكليف الفريق المتقاعد عبد الفتاح العلي ليكون ضمن اللجنة الرئيسية المشكلة لمتابعة الاشتراطات الصحية في دولة الكويت، ومنذ صدور القرار، تم تداول اسم الفريق عبد الفتاح العلي بصورة مكثفة في دولة الكويت، وتصدر اسم الفريق عبد الفتاح العلي ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت.

من هو عبد الفتاح العلي الفريق الكويتي المتقاعد؟

يؤكد تكليف مجلس الوزراء الكويتي للفريق عبد الفتاح العلي اليوم على الثقة الكبيرة فيه وقدرته على تنفيذ خطة الدولة للحفاظ على صحة الجميع وتنفيذ الاشتراطات الصحية، لما يشتهر به من حزم كبير في عمله، شغل الفريق عبد الفتاح العلي الكثير من الوظائف القيادية بوزارة الداخلية الكويتية ومنها مستشارًا بالوزارة.

بخصوص معلومات عن عبد الفتاح العلي ويكيبيديا، نجد أنه قد شغل من قبل منصب مدير أمن الفروانية، ومدير أمن الأحمدي، ووكيل مساعد للمرور، وشغل منصب مساعد مدير للمرور، ثم وكيل مساعد للأمن العام، حقق الفريق عبد الفتاح العلي نجاحات كبيرة في كل القطاعات والإدارات التي عمل بها في وزارة الداخلية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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