من هو الفريق عصام النهام؟

يعتبر الفريق عصام النهام واحد من أهم قيادات وزارة الداخلية في دولة الكويت، وهو يشغل منصب وكيل الوزارة بالدرجة الممتازة، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للفريق عصام النهام من ويكيبيديا، وأهم المعلومات عنه، والمناصب القيادية التي تولاها الفريق النهام، هذا ويتمتع الفريق عصام النهام بالجدية والصرامة في أداء عمله، وهي أهم صفات رجال الشرطة.

السيرة الذاتية للفريق عصام النهام

هو الفريق عصام سالم إبراهيم النهام، يشغل سيادته منصب وكيل وزارة الداخلية بالدرجة الممتازة منذ الأول من يوليو عام 2018، حصل الفريق النهام على رتبة فريق في يوم 18 يناير 2018، في عام 2015 كان برتبة لواء وتولى منصب وكيل مساعد جهاز أمن الدولة خلفًا للواء إبراهيم الوسمي.

من خلال استعراض أهم المعلومات من السيرة الذاتية للفريق عصام النهام نجد أنه شغل من قبل منصب المدير العام للإدارة العامة للمعلومات بجهاز أمن الدولة، تم ترقية الفريق عصام النهام من رتبة عميد إلى لواء في أبريل 2010.

