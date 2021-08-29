من هو الكابتن بدر العنزي مدير مؤسسة الموانئ الكويتية بالتكليف؟

بواسطة محمود عطا الله
بدر العنزي مدير الموانئ الكويتية بدر العنزي مدير الموانئ الكويتية بالتكليف

كُلف الكابتن بدر العنزي بمهام منصب مدير مؤسسة الموانئ الكويتية، بقرار رسمي، صدر اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للكابتن بدر العنزي مدير الموانئ الكويتية المُكلف من ويكيبيديا، وقد أصدر خليفة حمادة وزير التجارة والصناعة بالإنابة بتكليف الكابتن بدر العنزي اليوم، إلى حين نهاية التحقيق مع مدير مؤسسة الموانئ.

من هو بدر العنزي مدير الموانئ الكويتية بالتكليف؟

بخصوص معلومات عن الكابتن بدر العنزي مدير الموانئ الكويتية الجديد بالتكليف من ويكيبيديا، نجد أنه كان يشغل منصب مساعد المدير العام لشؤون التخطيط ميناء الشويخ بمؤسسة الموانئ الكويتية، وكان من قبل يشغل منصب مدير إدارة العمليات البحرية بالموانئ الكويتية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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