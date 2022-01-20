من هو اللواء أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية بالتكليف؟
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور بتكليف اللواء أنور البرجس بمنصب وكيل وزارة الداخلية بالتكليف، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للواء أنور البرجس، وعدد من المناصب القيادية التي تولاها داخل وزارة الداخلية الكويتية.
من هو اللواء أنور البرجس وكيل وزارة الداخلية بالتكليف؟
- هو اللواء أنور عبد اللطيف البرجس، قبل تكليفه بمنصب وكيل الوزارة بالتكليف كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة.
- شغل اللواء أنور البرجس منصب مدير عام مراكز الخدمة في الكويت.
- شغل من قبل منصب مدير عام الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية.
- ترقى سيادته من رتبة عقيد إلى رتبة عميد في أبريل 2010.
- مساعد المدير العام للإدارة العامة لشرطة النجدة الكويتية.
- مساعد أمين سر اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.