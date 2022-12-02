من هو اللواء ركن إدريس خضر سعيد مدير الاستخبارات الجديد في العراق؟

أُعلن في العراق، اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، عن تعيين اللواء ركن إدريس خضر سعيد مديرًا عامًا للاستخبارات هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للواء ركن إدريس خضر سعيد مدير المخابرات العامة بالعراق الجديد، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.

من هو اللواء إدريس خضر سعيد مدير الاستخبارات الجديد؟