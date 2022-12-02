من هو اللواء ركن إدريس خضر سعيد مدير الاستخبارات الجديد في العراق؟

بواسطة محمود عطا الله
اللواء إدريس خضر مدير الاستخبارات الجديد اللواء إدريس خضر مدير الاستخبارات الجديد

أُعلن في العراق، اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، عن تعيين اللواء ركن إدريس خضر سعيد مديرًا عامًا للاستخبارات هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للواء ركن إدريس خضر سعيد مدير المخابرات العامة بالعراق الجديد، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.

من هو اللواء إدريس خضر سعيد مدير الاستخبارات الجديد؟

  1. اللواء ركن إدريس خضر يشغ منصب المدير العام للاستخبارات الجديد من أول ديسمبر 2022.
  2. كان يشغل من قبل قائد فرقة المشاة العاشرة.
  3. تابعونا مع المزيد من المعلومات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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