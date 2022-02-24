من هو اللواء عابدين العابدين مدير أمن العاصمة الكويت؟

يقدم اللواء عابدين العابدين أداء متميز في منصبه الحالي مديًرا لأمن العاصمة الكويت، حيث يحقق مغ قيادات المديرية كل الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين في مدينة الكويت، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للواء عابدين العابدين وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ويُشرف اللواء على كل صغيرة وكبيرة لخدمة المواطنين والمقيمين في العاصمة.

من هو اللواء عابدين العابدين مدير أمن العاصمة؟