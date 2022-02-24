من هو اللواء عابدين العابدين مدير أمن العاصمة الكويت؟

يقدم اللواء عابدين العابدين أداء متميز في منصبه الحالي مديًرا لأمن العاصمة الكويت، حيث يحقق مغ قيادات المديرية كل الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين في مدينة الكويت، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للواء عابدين العابدين وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ويُشرف اللواء على كل صغيرة وكبيرة لخدمة المواطنين والمقيمين في العاصمة.
من هو اللواء عابدين العابدين مدير أمن العاصمة؟
- هوا اللواء عابدين علي العابدين، يشغل سيادته منصب مدير أمن العاصمة الكويت منذ أبريل 2020.
- شغل اللواء عابدين العابدين منصب مدير أمن حولي منذ مايو 2016 حتى عام 2020، وكان في 2016 برتية عميد.
- خلال فترة توليه منصب مدير أمن حولي تم ترقيته إلى رتبة اللواء.
- تم تكليفه بقيادة قوة الإجلاء والإيواء لمخالفي الإقامة في 2020.
- يُعرف عنه الانضباط الكبير في عمله.
- يعتبر مثال راقي للقيادات الشرطية.
- تولى قبل ذلك الكير من المناصب القيادية في وزارة الداخلية، وحقق نجاحات كبيرة في كل منصب شغله.