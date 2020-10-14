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من هو المستشار أحمد العجيل؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لرئيس مجلس القضاء الأعلى في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
المستشار أحمد العجيل المستشار أحمد العجيل

أُعلن في الكويت، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، عن تعيين المستشار أحمد العجيل رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى في دولة الكويت، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار أحمد العجيل رئيس مجلس القضاء الأعلي من ويكيبيديا، ومعلومات عن مسيرة سيادته في السلك القضائي، يذكر أن المستشار أحمد العجيل قد خلف المستشار يوسف المطاوعة الذي بلغ السن القانوني للتقاعد.

المستشار أحمد العجيل من ويكيبيديا

هو المستشار أحمد مساعد عبد المحسن العجيل، هو أقدم مستشاري محكمة التمييز الكويتية، وأحد أهم قضاة دولة الكويت، شغل الكثير من المناصب القيادية خلال مسيرته الحافلة داخل سلك القضاء، في في عام 2012 كان يشغل منصب وكيل محكمة التمييز، وبعدها تم انتدابه ليكون رئيسًا لمحكمة الاستئناف الكويتية.

من ضمن معلومات عن المستشار أحمد العجيل من ويكيبيديا، فقد كُلف سيادته بالكثير من المهام الوطنية، حيث شغل سيادته منصب رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2012.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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