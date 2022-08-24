من هو المستشار سعد الصفران النائب العام الجديد في الكويت؟

أُعلن في الكويت منذ قليل، عن اختيار المستشار سعد الصفران ليكون النائب العام الجديد في دولة الكويت خلفًا للنائب السابق المستشار ضرار العسعوسي، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار سعد الصفران النائب العام الجديد، والمناصب الهامة التي تولاها من قبل، هذا ويأتي تعيين المستشار سعد الصفران اليوم في منصب النائب العام بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

من هو سعد الصفران النائب العام الجديد في الكويت؟