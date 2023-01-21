من هو المستشار صلاح الماجد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية

بواسطة محمود عطا الله
المستشار بديوان ولي العهد صلاح الماجد المستشار بديوان سمو ولي العهد صلاح الماجد

أُعلن اليوم في الكويت، عن تعيين المستشار صلاح الماجد في ديوان سمو ولي العهد، وقد نشرت الخبر كل المواقع والقنوات الإخبارية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار صلاح الماجد المستشار بديوان ولي العهد الكويتي، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، تعيين المستشار الماجد في ديوان ولي العهد بالدرجة الممتازة.

معلومات عن المستشار صلاح الماجد

  • هو المستشار صلاح عتيق نجم عبدالله الماجد وعُين في ديوان سمو ولي العهد الكويتي بالدرجة الممتازة منذ 21 يناير 2023.
  • المستشار صلاح الماجد تولى العديد من المناصب القيادية في إدارة الفتوى والتشريع.
  • وكيل إدارة الفتوى والتشريع منذ يوليو 2022.
  • تمت ترقية سيادته من مستشار مساعد إلى درجة مستشار بإدارة الفتوى والتشريع في يوليو 2014.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

متى أول رجب 1444/2023 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات؟

أخبار العالم

من هو وزير العدل الكويتي الحالي 2023 “عبد العزيز الماجد”؟