من هو المستشار صلاح الماجد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية

أُعلن اليوم في الكويت، عن تعيين المستشار صلاح الماجد في ديوان سمو ولي العهد، وقد نشرت الخبر كل المواقع والقنوات الإخبارية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار صلاح الماجد المستشار بديوان ولي العهد الكويتي، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، تعيين المستشار الماجد في ديوان ولي العهد بالدرجة الممتازة.

معلومات عن المستشار صلاح الماجد