من هو المستشار عادل بورسلي المرشح لمنصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية؟

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في الكويت المستشار محمد بن ناجي عن رغبته في التقاعد بعد مسيرة حافلة وهامة ومميزة في القضاء، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار الدكتور عادل بورسلي المرشح لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالكويت ورئيس المحكمة الدستورية، كما نُقدم أهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي تولاها في السلك القضائي.

معلومات عن المستشار عادل بورسلي رئيس مجلس القضاء والمحكمة الدستورية المرتقب