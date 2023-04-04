من هو المستشار عادل بورسلي المرشح لمنصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية؟

بواسطة محمود عطا الله
المستشار الدكتور عادل بورسلي المستشار الدكتور عادل بورسلي

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في الكويت المستشار محمد بن ناجي عن رغبته في التقاعد بعد مسيرة حافلة وهامة ومميزة في القضاء، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار الدكتور عادل بورسلي المرشح لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالكويت ورئيس المحكمة الدستورية، كما نُقدم أهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي تولاها في السلك القضائي.

معلومات عن المستشار عادل بورسلي رئيس مجلس القضاء والمحكمة الدستورية المرتقب

  • المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي مرشح لتولي منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية الجديد، بعد إعلان المستشار محمد بن ناجي عن رغبته في التقاعد في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2023.
  • المستشار عادل بورسلي كان يشغل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
  • شغل منصب رئيس المحكمة الكلية.
  • شغل منصب نائب رئيس محكمة التمييز.
  • ساهم المستشار الدكتور عادل بورسلي في تطوير مرفق القضاء بدولة الكويت.
  • لسيادته الكثير من المؤلفات الهامة في مجال القانون.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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