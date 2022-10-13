من هو المستشار علي الضبيبي المرشح لمنصب وزير العدل الكويتي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
المستشار علي الضبيبي المرشح لمنصب وزير العدل المستشار علي الضبيبي المرشح لمنصب وزير العدل

هناك أنباء قوية تتحدث عن التشكيل الوزاري الجديد في الكويت وأن من بين المرشحين لشغل وزارة العدل المستشار علي الضبيبي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار علي الضبيبي المرشح لمنصب وزير العدل الجديد في دولة الكويت، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، من الجدير بالذكر أن سمو الشيخ أحمد النواف سوف يُعلن عن التشكيل الوزاري الجديد في الكويت خلال ساعات.

من هو المستشار علي الضبيبي المرشح لمنصب وزير العدل الكويتي الجديد؟

  • هو علي مساعد الضبيبي شغل العديد من المناصب القيادية في سلك القضاء، وهو الآن مرشحًا لتولي منصب وزير العدل.
  • شغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.
  • وكيل محكمة الاستئناف.
  • ترأس لجنة استخدام الوسائط الإلكترونية في تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي.
  • شغل من قبل منصب رئيس إدارة التنفيذ بقصر العدل.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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