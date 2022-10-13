هناك أنباء قوية تتحدث عن التشكيل الوزاري الجديد في الكويت وأن من بين المرشحين لشغل وزارة العدل المستشار علي الضبيبي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار علي الضبيبي المرشح لمنصب وزير العدل الجديد في دولة الكويت، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، من الجدير بالذكر أن سمو الشيخ أحمد النواف سوف يُعلن عن التشكيل الوزاري الجديد في الكويت خلال ساعات.

من هو المستشار علي الضبيبي المرشح لمنصب وزير العدل الكويتي الجديد؟