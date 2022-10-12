أصدر المجلس الأعلى للقضاء عدة قرارات هامة، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 ومنها اعتماد ترشيح المستشار محمد أبو صليب لمنصب رئيس محكمة الاستئناف، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار محمد أبو صليب رئيس محكمة الاستئناف الكويتية الجديد، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، يذكر أنه قد تم اعتماد ترشيح المستشار محمد بن ناجي لمنصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت.

من هو المستشار محمد أبو صليب رئيس محكمة الاستئناف في الكويت؟