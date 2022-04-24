من هو المستشار محمد العميري الدبلوماسي الكويتي في سفارة الدولة بواشنطن؟

تصدر وسم المستشار محمد العميري بواشنطن ترند الوسوم بمواقع التواصل في دولة الكويت والخليج العربي، بعد نجاة سيادته من واقعة مؤسفة حدثت له اليوم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار محمد العميري، وعدد من الوظائف التي تولاها في السلك الدبلوماسي.
من هو المستشار محمد العميري الدبلوماسي الكويتي في واشنطن؟
- هو المستشار محمد راشد محمد العميري.
- انتقل للعمل في سفارة الكويت بواشنطن في يوليو 2018.
- وكان يشغل قبلها منصب سكرتير أول بسفارة الكويت في تنزانيا.
- المستشار محمد العميري هو نجل الدكتور راشد العميري الذي شغل الكثير من المناصب الهامة بوزارة الصحة ومنها مدير المكتب الفني للوزير، كما شغل منصب رئيس الهيئة الطبية العليا بالكويت، وغيرها الكثير من المناصب.