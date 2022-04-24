من هو المستشار محمد العميري الدبلوماسي الكويتي في سفارة الدولة بواشنطن؟

تصدر وسم المستشار محمد العميري بواشنطن ترند الوسوم بمواقع التواصل في دولة الكويت والخليج العربي، بعد نجاة سيادته من واقعة مؤسفة حدثت له اليوم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار محمد العميري، وعدد من الوظائف التي تولاها في السلك الدبلوماسي.

من هو المستشار محمد العميري الدبلوماسي الكويتي في واشنطن؟