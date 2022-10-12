من هو المستشار محمد بن ناجي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت؟
اعتمد المجلس الأعلى للقضاء بالكويت ترشيحات الوظائف القيادية الخالية فيه، حيث تمت الموافقة على أن يكون المستشار محمد بن ناجي رئيسًا للمجلس، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار محمد بن ناجي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجديد في الكويت، وأهم المناصب التي تولاها خلال مسيرته في سلك القضاء الكويتي، هذا وقد وافق المجلس أيضًا على تعيين المستشار محمد أبو صليب رئيسًا لمحكمة الاستئناف.
من هو المستشار محمد بن ناجي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت؟
- هو محمد جاسم بن ناجي القناعي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجديد ورئيس المحكمة الدستورية.
- يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية منذ يناير 2021.
- شغل المستشار محمد بن ناجي منصب رئيس محكمة الاستئناف من 2015 حتى يناير 2021.
- عام 2012 تم ندب المستشار محمد بن ناجي نائبَا لرئيس محكمة الاستئناف.
- ترأس الكثير من الوفود الكويتية التي شاركت في عدة مؤتمرات عالمية وإقليمية.