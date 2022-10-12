اعتمد المجلس الأعلى للقضاء بالكويت ترشيحات الوظائف القيادية الخالية فيه، حيث تمت الموافقة على أن يكون المستشار محمد بن ناجي رئيسًا للمجلس، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار محمد بن ناجي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجديد في الكويت، وأهم المناصب التي تولاها خلال مسيرته في سلك القضاء الكويتي، هذا وقد وافق المجلس أيضًا على تعيين المستشار محمد أبو صليب رئيسًا لمحكمة الاستئناف.

من هو المستشار محمد بن ناجي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت؟