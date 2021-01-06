من هو المستشار محمد بن ناجي رئيس المحكمة الدستورية؟
صدر مرسوم أميري بتعيين المستشار محمد بن ناجي رئيسًا للمحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء السادس من شهر يناير 2021، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المناصب التي شغلها المستشار محمد بن ناجي من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، كما سمى المرسوم الأميري الأعضاء الأصليين في المحكمة الدستورية وهم المستشارين: فؤاد الزويد وعادل البحوه وصالح المرشد وعبد الرحمن الدارمي.
من هو المستشار محمد بن ناجي والسيرة الذاتية له من ويكيبيديا؟
- هو محمد جاسم بن ناجي القناعي رئيس المحكمة الدستورية الجديد خلفًا للمستشار يوسف المطاوعة الذي انتهت خدمته القضائية لبلوغه السن القانوني في 30 سبتمبر 2020.
- يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قد اختار المستشار محمد بن ناجي رئيسًا للمحكمة الدستورية الكويتية في نوفمبر 2020 في اقتراع سري.
- من السيرة الذاتية للمستشار محمد بن ناجي من ويكيبيديا نجد أنه شغل منصب رئيس محكمة الاستئناف منذ يناير 2015 حتى تعيينه رئيسًا للدستورية رسميًا في يناير 2021.
- ندب المستشار محمد بن ناجي نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف في 2012.