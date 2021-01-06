من هو المستشار محمد بن ناجي رئيس المحكمة الدستورية؟

صدر مرسوم أميري بتعيين المستشار محمد بن ناجي رئيسًا للمحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء السادس من شهر يناير 2021، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المناصب التي شغلها المستشار محمد بن ناجي من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، كما سمى المرسوم الأميري الأعضاء الأصليين في المحكمة الدستورية وهم المستشارين: فؤاد الزويد وعادل البحوه وصالح المرشد وعبد الرحمن الدارمي.

من هو المستشار محمد بن ناجي والسيرة الذاتية له من ويكيبيديا؟