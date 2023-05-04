من هو المستشار يونس الياسين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمستشار يونس الياسين رئيس اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس الأمة 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، هذا وقد أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم برئاسة المستشار عادل بورسلي رئيس مجلس القضاء بالإنابة، عن أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات أمة 2023، حيث ترأس اللجنة المستشار يونس الياسين، وعُين رئيسًا للجنة قبول المرشحين المحامي العام المستشار بدر المسعد،

معلومات عن المستشار يونس الياسين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات 2023

المستشار يونس محمد الياسين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 هو نائب رئيس محكمة الاستئناف منذ أكتوبر 2022، وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء بالكويت، وكان سيادته قد شغل من قبل منصب وكيل محكمة التمييز، شارك سيادته في الإشراف على عدد من انتخابات مجلس الأمة السابقة.