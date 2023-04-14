من هو المقرئ هشام الهراز؟

يعتبر المقرئ المغربي الشاب هشام الهراز واحد من أهم قراء القرآن الكريم في المغرب والوطن العربي، حيث يسعدنا أن نُقدم نبذة من السيرة الذاتية للمقرئ هشام الهراز، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، هذا ويقوم الشيخ هشام الهراز حاليًا بجولة في دولة الكويت، وهو أحد الأئمة بمسجد الغانم، أحد أكبر مساجد الكويت، خلال صلاة التراويخ والقيام، في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان 2023.

معلومات عن القارئ المغربي هشام الهراز