من هو المقرئ هشام الهراز؟

يعتبر المقرئ المغربي الشاب هشام الهراز واحد من أهم قراء القرآن الكريم في المغرب والوطن العربي، حيث يسعدنا أن نُقدم نبذة من السيرة الذاتية للمقرئ هشام الهراز، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، هذا ويقوم الشيخ هشام الهراز حاليًا بجولة في دولة الكويت، وهو أحد الأئمة بمسجد الغانم، أحد أكبر مساجد الكويت، خلال صلاة التراويخ والقيام، في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان 2023.
معلومات عن القارئ المغربي هشام الهراز
- هشام الهراز مقرئ مغربي صاحب صوت عذب وأداء متفرد في قراءة القرآن الكريم.
- القارئ المغربي هشام الهراز من مواليد مدينة الحاجب المغربية عام 1988 (35 عامًا).
- هو إمام وخطيب مسجد رياض صوفيا بمدينة مرتيل المغربية.
- درس في الجامعة في مجال الإعلاميات.
- كما حصل على الدبلوم في مجال تقنيات الشبكات المعلوماتية.
- حاصل على البكالوريا عام 2007.
- بدأ مسيرته مع القرآن وهو صغير في إحدى دور القرآن بجوار منزله.
- التحق بالإذاعة الوطنية بمكناس كمهندس صوت.
- كان القارئ هشام الهراز يُصلي إمامًا بالناس في صلاة التراويخ لمدة ثماني سنوات.
- حتى صلى خلفة مؤذن من مدينة مرتيل، فطلبه المؤذن بعد سنة، فأصبح المقرئ هشام الهراز إمامًا وخطيبًا لمسجد رياض صوفيا بمرتيل.