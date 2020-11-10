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من هو المهندس أحمد محمد الحمد مرشح الدائرة الثانية انتخابات مجلس الأمة 2020؟

بواسطة محمود عطا الله
أحمد محمد الحمد ويكيبيديا أحمد محمد الحمد مرشح الدائرة الثانية أمة 2020

ننشر السيرة الذاتية للمهندس أحمد محمد الحمد من ويكيبيديا وهو مرشح الدائرة الثانية في انتخابات مجلس الأمة 2020، وذلك بعد تقدمه بأوراقه رسميًا إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وسوف يكون أحمد الحمد واحد من أقوى المرشحين للمنافسة على أحد المقاعد البرلمانية العشرة المخصصة للدائرة الثانية، هخذا ومن الجدير بالذكر أن موعد انتخابات مجلس الأمة هو يوم السبت الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2020.

السيرة الذاتية للمهندس أحمد محمد الحمد مرشح الدائرة الثانية

  • هو أحمد محمد أحمد الحمد.
  • بخصوص معلومات عن أحمد الحمد من ويكيبيديا نجد أنه تخرج كمهندس من جامعة الكويت.
  • من أقوال المهندس أحمد الحمد مرشح الثانية “أتمنى تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين كل المواطنين”، “أسعى إلى تقوية الروح الوطنية والمحبة بين أطياف المجتمع الكويتي”.
  • تابعونا مع معلومات أكثر من السيرة الذاتية للمهندس أحمد محمد الحمد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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