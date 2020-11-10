من هو المهندس أحمد محمد الحمد مرشح الدائرة الثانية انتخابات مجلس الأمة 2020؟

ننشر السيرة الذاتية للمهندس أحمد محمد الحمد من ويكيبيديا وهو مرشح الدائرة الثانية في انتخابات مجلس الأمة 2020، وذلك بعد تقدمه بأوراقه رسميًا إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وسوف يكون أحمد الحمد واحد من أقوى المرشحين للمنافسة على أحد المقاعد البرلمانية العشرة المخصصة للدائرة الثانية، هخذا ومن الجدير بالذكر أن موعد انتخابات مجلس الأمة هو يوم السبت الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2020.

السيرة الذاتية للمهندس أحمد محمد الحمد مرشح الدائرة الثانية