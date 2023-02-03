من هو المهندس جلال الطبطبائي نائب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟

بواسطة محمود عطا الله
جلال الطبطبائي نائب مدير التطبيقي مهندس سيد جلال الطبطبائي نائب مدير التطبيقي

صدر منذ قليل مرسوم تعيين نائبين لمدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالكويت، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس جلال الطبطبائي نائب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الجديد 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي تولاها من قبل، هذا ويذكر أنه أيضًا قد تم تعيين الدكتور مشعل المنصوري نائبًا للتطبيقي للشؤون المالية والإدارية.

معلومات عن م. جلال الطبطبائي نائب مدير عام التطبيقي

  • هو المهندس سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي نائب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لشؤون التدريب بالكويت منذ فبراير 2023.
  • كان المهندس جلال الطبطبائي يشغل منصب مدير المعهد العالي للطاقة بالتطبيقي.
  • عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للطاقة.
  • شغل منصب مدير معهد تدريب الكهرباء والماء التابع لهيئة التطبيقي.
  • عمل من قبل في مكتب مكتب الجودة بالهيئة.
  • قبل أن يلتحق بالتطبيقي عمل لمدة أربع سنوات في نفط الكويت.
  • تخرج من كلية الهندسة جامعة الكويت.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

متى تظهر نتائج الحج في الكويت 2023 وأسماء الفائزين؟

أخبار العالم

متى أول أيام شهر رمضان 1444؟