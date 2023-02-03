من هو المهندس جلال الطبطبائي نائب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟

صدر منذ قليل مرسوم تعيين نائبين لمدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالكويت، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس جلال الطبطبائي نائب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الجديد 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي تولاها من قبل، هذا ويذكر أنه أيضًا قد تم تعيين الدكتور مشعل المنصوري نائبًا للتطبيقي للشؤون المالية والإدارية.

معلومات عن م. جلال الطبطبائي نائب مدير عام التطبيقي