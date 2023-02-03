من هو المهندس جلال الطبطبائي نائب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟
صدر منذ قليل مرسوم تعيين نائبين لمدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالكويت، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس جلال الطبطبائي نائب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الجديد 2023، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي تولاها من قبل، هذا ويذكر أنه أيضًا قد تم تعيين الدكتور مشعل المنصوري نائبًا للتطبيقي للشؤون المالية والإدارية.
معلومات عن م. جلال الطبطبائي نائب مدير عام التطبيقي
- هو المهندس سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي نائب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لشؤون التدريب بالكويت منذ فبراير 2023.
- كان المهندس جلال الطبطبائي يشغل منصب مدير المعهد العالي للطاقة بالتطبيقي.
- عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للطاقة.
- شغل منصب مدير معهد تدريب الكهرباء والماء التابع لهيئة التطبيقي.
- عمل من قبل في مكتب مكتب الجودة بالهيئة.
- قبل أن يلتحق بالتطبيقي عمل لمدة أربع سنوات في نفط الكويت.
- تخرج من كلية الهندسة جامعة الكويت.