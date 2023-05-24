من هو المهندس سعود الدبوس مدير عام بلدية الكويت الجديد؟

أكدت عدة مصادر مُطلعة، أن وزير البلدية فهد الشعلة قد قرر تكليف المهندس سعود الدبوس بمنصب مدير عام بلدية الكويت، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس سعود الدبوس مدير بلدية الكويت الجديد بالوكالة، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي شغلها من قبل.

معلومات عن المهندس سعود الدبوس مدير بلدية الكويت الجديد

هو المهندس سعود فايز الدبوس وهو يشغل منصب مدير عام بلدية الكويت الجديد الحالي بالوكالة منذ 24 مايو 2024، وشغل منصب نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي الأحمدي وحولي، وكان يشغل مدير بلدية محافظة الأحمدي منذ أغسطس 2017.



مدير بلدية الكويت الحالي المهندس سعود الدبوس شغل من قبل منصب مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية الأحمدي، تخرج من جامعة الكويت بعد حصوله على البكالوريوس في الهندسة المدنية.