من هو المهندس سعود الدبوس مدير عام بلدية الكويت الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
المهندس سعود الدبوس مدير بلدية الكويت الجديد المهندس سعود الدبوس مدير بلدية الكويت الجديد

أكدت عدة مصادر مُطلعة، أن وزير البلدية فهد الشعلة قد قرر تكليف المهندس سعود الدبوس بمنصب مدير عام بلدية الكويت، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس سعود الدبوس مدير بلدية الكويت الجديد بالوكالة، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي شغلها من قبل.

معلومات عن المهندس سعود الدبوس مدير بلدية الكويت الجديد

هو المهندس سعود فايز الدبوس وهو يشغل منصب مدير عام بلدية الكويت الجديد الحالي بالوكالة منذ 24 مايو 2024، وشغل منصب نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي الأحمدي وحولي، وكان يشغل مدير بلدية محافظة الأحمدي منذ أغسطس 2017.

مدير بلدية الكويت الحالي المهندس سعود الدبوس شغل من قبل منصب مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية الأحمدي، تخرج من جامعة الكويت بعد حصوله على البكالوريوس في الهندسة المدنية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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