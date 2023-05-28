من هو المهندس عماد الجلوي مدير عام الطيران المدني بالكويت؟

قررت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز تكليف المهندس عماد الجلوي بمهام منصب المدير عام الإدارة العامة للطيران المدني بالإضافة إلى عمله، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس عماد الجلوي مدير الطيران المدني في الكويت الجديد بالتكليف، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل.

معلومات عن المهندس عماد الجلوي مدير الطيران المدني

هو المهندس عماد فالح عوض الجلوي مدير عام إدارة الطيران المدني بالتكليف في الكويت الحالي منذ 28 مايو 2023، ويشغل منصب نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالأصالة في إدارة الطيران المدني، في عام 2019 صدر مرسوم بالتجديد للمهندس عماد الجلوي في منصب نائب مدير الطيران المدني بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مدير إدارة الطيران المدني بالكويت المهندس عماد الجلوي من مواليد عام 1965، حاصل على شهادة هندسة الطيران، عمل مهندسًا في الخطوط الجوية الكويتية، وتدرج بها في المناصب حتى وصل إلى منصب نائب مدير دائرة الهندسة بالشركة، قبل أن يتم تصعيده إلى الإدارة العامة للطيران المدني.