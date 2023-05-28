من هو المهندس عماد الجلوي مدير عام الطيران المدني بالكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
المهندس عماد الجلوي مدير الطيران المدني الجديد في الكويت المهندس عماد الجلوي مدير الطيران المدني الجديد في الكويت

قررت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز تكليف المهندس عماد الجلوي بمهام منصب المدير عام الإدارة العامة للطيران المدني بالإضافة إلى عمله، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس عماد الجلوي مدير الطيران المدني في الكويت الجديد بالتكليف، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل.

معلومات عن المهندس عماد الجلوي مدير الطيران المدني

هو المهندس عماد فالح عوض الجلوي مدير عام إدارة الطيران المدني بالتكليف في الكويت الحالي منذ 28 مايو 2023، ويشغل منصب نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالأصالة في إدارة الطيران المدني، في عام 2019 صدر مرسوم بالتجديد للمهندس عماد الجلوي في منصب نائب مدير الطيران المدني بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مدير إدارة الطيران المدني بالكويت المهندس عماد الجلوي من مواليد عام 1965، حاصل على شهادة هندسة الطيران، عمل مهندسًا في الخطوط الجوية الكويتية، وتدرج بها في المناصب حتى وصل إلى منصب نائب مدير دائرة الهندسة بالشركة، قبل أن يتم تصعيده إلى الإدارة العامة للطيران المدني.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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