من هو النائب العراقي علاء الحيدري؟

بواسطة محمود عطا الله
علاء الحيدري النائب العراقي علاء الحيدري

حصل السيد علاء الحيدري على عضوية مجلس النواب العراقي 2022 بعد استقالة النائب الفائز عن الدائرة الأولى أسعد العيداني محافظ البصرة، وحصل الحيدري على المقعد البرلماني بوصفه صاحب ثاني أعلى الأصوات في انتخابات الدائرة الأولى بالبصرة، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنائب العراقي علاء الحيدري وبعض المعلومات عنه.

من هو النائب العراقي علاء الحيدري؟

  • النائب علاء الحيدري من مواليد البصرة عام 1974.
  • هو عضو البرلمان العراقي عن الدائرة الأولى بالبصرة.
  • يعمل بقطاع النفط العراقي.
  • حاصل على بكالوريوس القانون ودبلوم النفط.
  • النائب العراقي علاء الحيدري مقرب من تحالف الفتح.
  • ينتمي إلى عشيرة الحيدرية بالبصرة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

ليلة 25 رمضان 2022 لم تكن ليلة القدر

أخبار العالم

موعد صرف معاشات المتقاعدين ومستحقي الأنصبة بالكويت


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.