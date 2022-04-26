حصل السيد علاء الحيدري على عضوية مجلس النواب العراقي 2022 بعد استقالة النائب الفائز عن الدائرة الأولى أسعد العيداني محافظ البصرة، وحصل الحيدري على المقعد البرلماني بوصفه صاحب ثاني أعلى الأصوات في انتخابات الدائرة الأولى بالبصرة، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنائب العراقي علاء الحيدري وبعض المعلومات عنه.
من هو النائب العراقي علاء الحيدري؟
- النائب علاء الحيدري من مواليد البصرة عام 1974.
- هو عضو البرلمان العراقي عن الدائرة الأولى بالبصرة.
- يعمل بقطاع النفط العراقي.
- حاصل على بكالوريوس القانون ودبلوم النفط.
- النائب العراقي علاء الحيدري مقرب من تحالف الفتح.
- ينتمي إلى عشيرة الحيدرية بالبصرة.