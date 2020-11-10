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من هو باسل الخرافي مرشح الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
باسل الخرافي ويكيبيديا باسل الخرافي ويكيبيديا

يخوض باسل عبدالله الخرافي انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتية حاملا رؤية الشباب ورؤية الشعب الكويتي خلال الفترة القادمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمرشح باسل عبدالله الخرافي من ويكيبيديا والمعلومات عن هذا المرشح الشاب والذي سوف يكون له حظوظ في المنافسة بقوة على أحد المقاعد البرلمانية العشرة المخصصة للدائرة الثالثة، يذكر أن انتخابات مجلس الأمة الكويتية تقام يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020.

السيرة الذاتية باسل الخرافي من ويكيبيديا

هو باسل عبدالله سعود حمد الخرافي، عمل في وزارة الخارجية الكويتية، في 2017 عمل في سفارة السعودية بسنغافورة، من أقوال المرشح باسل عبدالله الخرافي: “الكويت لا تحتمل المجاملات، الحل بيد الشعب”، “اختيارك سيحدد مصير ابنائك”، تابعونا مع المزيد من المعلومات عن السيرة الذاتية لمرشح الثالثة باسل عبدالله الخرافي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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