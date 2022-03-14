أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في جلسته التي عقدت اليوم، عن تعيين الأستاذ باسل الهارون محافظًا جديدًا للبنك المركزي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير معلومات من السيرة الذاتية للسيد باسل الهارون محافظ البنك المركزي الكويتي، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ويذكر أن مجلس الوزراء، قد أقر عدة قرارت هامة في جلسة اليوم الإثنين.

من هو باسل الهارون محافظ البنك المركزي الكويتي الجديد؟