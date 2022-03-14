من هو باسل الهارون محافظ البنك المركزي الكويتي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
باسل الهارون محافظ البنك المركزي باسل الهارون محافظ البنك المركزي

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في جلسته التي عقدت اليوم، عن تعيين الأستاذ باسل الهارون محافظًا جديدًا للبنك المركزي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير معلومات من السيرة الذاتية للسيد باسل الهارون محافظ البنك المركزي الكويتي، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا ويذكر أن مجلس الوزراء، قد أقر عدة قرارت هامة في جلسة اليوم الإثنين.

من هو باسل الهارون محافظ البنك المركزي الكويتي الجديد؟

  • هو باسل أحمد سالم الهارون، محافظ البنك المركزي الكويتي الجديد من أاهم القيادات المصرفية في الدولة بخبرة طويلة تزيد عن 20 عامًا في هذا المجال.
  • قبل توليه منصب المحافظ للبنك المركزي كان يشغل رئيس وحدة التحريات المالية.
  • كما شغل رئيس شركة ساي – نت (شركة شبكة المعلومات الائتمانية).
  • عضو مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال الكويتية من 2012 حتى 2014.
  • عمل باسل الهارون لفترة طويلة في البنك المركزي الكويتي من عام 1989 شغل خلالها العديد من المناصب الهامة منها مدير إدارة الرقابة المكتبية بقطاع الرقابة.
  • حصل السيد باسل هارون على درجة بكالوريوس العلوم من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال إدارة الأعمال.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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