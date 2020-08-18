من هو بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية عُمان الجديد والسيرة الذاتية له من ويكيبيديا

بدر بن حمد البوسعيدي ويكيبيديا هو أهم ما يشغل تفكير الجميع في سلطنة عُمان بعد صدور الأمر السامي من جلالة السلطان هيثم بن طارق بتعيينه في منصب وزير الخارجية الجديد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لبدر حمد البوسعيدي وزير الخارجية الجديد، وتاريخه، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل حتى وصل لهذا المنصب، ونستعرض الشهادات العلمية التي حصل عليها، يشغل بدر البوسعيدي منصب وزير الخارجية العُماني خلفًا ليوسف بن علوي.

السيرة الذاتية بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني الجديد

هو بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي قبل توليه منصب وزير الخارجية العُماني كان يشغل منصب الأمين العام لوزارة الخارجية، وكان يشغل أيضًا منصب وكيل وزارة الخارجية، بخصوص معلومات عن بدر البوسعيدي ويكيبيديا نجد أنه شغل العديد من المناصب القيادية بتلك الوزارة، كما مثل عُمان في كثير من المحافل الدولية، ومنها ترأسه وفد بلده في القمة العُمانية الألمانية التي عقدت في برلين.

نال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني عدد من الجوائز والأوسمة، منها وسام جوقة الشرف من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، وفي 2015 فاز بوسام نجمة إيطاليا.